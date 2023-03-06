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  • Опубликована сегодня в 17:19

Футболист "Зенита" Ренан: "В России более силовой футбол, чем в Бразилии"

Новый центральный защитник "Зенита" Роберт Ренан после 18-ого тура РПЛ против "Пари Нижний Новгород" прокомментировал состояние российского футбола, сказав, что представители наших клубов больше полагаются на физическую силу, чем спортсмены из Бразилии. Об этом он сказал "Спорт-Экспрессу".

"Первое, что бросилось в глаза, - в России куда более силовой футбол, чем в Бразилии. Здесь ставка на физическую силу, а не на технику. Но надеюсь, что сложностей не возникнет. Я буду привыкать"

Напомним, что новичок Санкт-Петербургского клуба дебютировал в матче 18-го тура РПЛ против "Пари Нижний Новгород" (3:0), где провел на поле всю игру и не произвел никаких результативных действий.

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