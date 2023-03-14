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  • Опубликована сегодня в 22:28

ЦСКА - последний четвертьфиналист Кубка Гагарина

Седьмой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ стал решающим для московского ЦСКА: он нанес поражение череповецкой "Северстали" и стал четвертьфиналистом Кубка Гагарина.

Игра закончилась со счетом 5:3.

Напомним, что две команды в общей сложности сыграли 42 раза, из которых армейцы одерживали победу в 25 матчах.

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