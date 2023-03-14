Седьмой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ стал решающим для московского ЦСКА: он нанес поражение череповецкой "Северстали" и стал четвертьфиналистом Кубка Гагарина.
Игра закончилась со счетом 5:3.
Напомним, что две команды в общей сложности сыграли 42 раза, из которых армейцы одерживали победу в 25 матчах.
Небензя: активная русофобия мешает нормализировать отношения с Украиной
Москва хочет видеть соблюдение со стороны украинских соседей "элементарных прав и свобод"
США поддержат решения третьих стран поставить истребители ВСУ
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля
Пассажиры теперь могут потребовать компенсацию морального вреда от перевозчика за опоздавший или не приехавший автобус
Прецедентом стало дело жителя Наро-Фоминска, который чуть не опоздал на поезд из-за задержки автобуса.