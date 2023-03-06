Сборная Бельгии по футболу осталась без защитника, так как Тоби Алдервейрелд, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил на пресс-конференции Королевской бельгийской футбольной ассоциации о завершении спортивной карьеры.

"Пришло время уделить больше внимания моей семье и "Антверпену". Невероятно сложное решение, но правильное для меня на данный момент. Я хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде и поблагодарить сотрудников сборной за незабываемые моменты, которые мы пережили вместе".

Напомним, что за время нахождения в сборной Бельгии Алдервейрелд принял участие в трех чемпионатах мира и двух первенствах Европы. В общей сложности он провел 127 матчей, забил 5 голов и сделал 12 результативных передач.