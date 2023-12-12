Аль-Иттихад побеждает Окленд Сити 3:0 в стартовом поединке Чемпионата мира по футболу

В поединке первого этапа плей-офф клубного чемпионата мира, проходящего в Саудовской Аравии, саудовская команда "Аль-Иттихад" одержала победу над новозеландским "Окленд Сити" со счетом 3:0. Матч, проведенный в Джидде, вылился в успех для хозяев полей благодаря забитым мячам Ромаринью, Н'Голо Канте и Карима Бензема.

Следующим соперником "Аль-Иттихада" станет египетский "Аль-Ахли", встреча которых запланирована на 15 декабря. В турнире участвуют победители основных конфедерационных турниров ФИФА, а также "Аль-Иттихад", заслуживший чемпионство в Саудовской Аравии в предыдущем сезоне. Бразильский "Флуминенсе" и английский "Манчестер Сити" вступят в борьбу на полуфинальном этапе турнира, сообщает Матч ТВ.