ЦСКА подводит итоги 2023 года: Перезагрузка после горького поражения в Краснодаре и благодарность лучшим болельщикам

Полузащитник ЦСКА из Москвы Иван Обляков заявил, что команда стремилась завершить первый этап с положительным настроением, подчеркнув, что предстоящий перерыв будет полезным для восстановления и отдыха. В воскресенье, в рамках 18-го тура Российской Премьер-лиги, "Краснодар" одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0 на своем поле, забив единственный гол на 90-й минуте после углового удара.

Команда армейцев заключила первый этап сезона на восьмом месте в турнирной таблице с 28 очками, отстающая на 10 очков от лидирующего "Краснодара". Обляков подчеркнул, что год 2023 года завершился для футбольной команды. В этот год они завоевали Кубок России и стали серебряными призерами. Игры включали в себя как обидные поражения, так и блестящие победы, а также матчи при различных погодных условиях.

Обляков выразил желание завершить этот этап не на негативной ноте, как это произошло в матче с "Краснодаром". Теперь наступило время для раздумий, перезагрузки, отдыха и подготовки к предстоящим сборам, сообщает "Матч ТВ

В заключение, он поблагодарил всех, кто был с командой в этом году, выразив благодарность за веру и поддержку, и признав болельщиков лучшими в мире. Обляков отметил, что в 21 матче он забил два гола и сделал четыре результативные передачи.