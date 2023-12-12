Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.12.2023 : 90,2158
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.12.2023 : 97,403
ЦСКА подводит итоги 2023 года: Перезагрузка после горького поражения в Краснодаре и благодарность лучшим болельщикам
  1. Главная
  2. Спорт
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 21:16

ЦСКА подводит итоги 2023 года: Перезагрузка после горького поражения в Краснодаре и благодарность лучшим болельщикам

Полузащитник ЦСКА из Москвы Иван Обляков заявил, что команда стремилась завершить первый этап с положительным настроением, подчеркнув, что предстоящий перерыв будет полезным для восстановления и отдыха. В воскресенье, в рамках 18-го тура Российской Премьер-лиги, "Краснодар" одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0 на своем поле, забив единственный гол на 90-й минуте после углового удара.

Команда армейцев заключила первый этап сезона на восьмом месте в турнирной таблице с 28 очками, отстающая на 10 очков от лидирующего "Краснодара". Обляков подчеркнул, что год 2023 года завершился для футбольной команды. В этот год они завоевали Кубок России и стали серебряными призерами. Игры включали в себя как обидные поражения, так и блестящие победы, а также матчи при различных погодных условиях.

Обляков выразил желание завершить этот этап не на негативной ноте, как это произошло в матче с "Краснодаром". Теперь наступило время для раздумий, перезагрузки, отдыха и подготовки к предстоящим сборам, сообщает "Матч ТВ

В заключение, он поблагодарил всех, кто был с командой в этом году, выразив благодарность за веру и поддержку, и признав болельщиков лучшими в мире. Обляков отметил, что в 21 матче он забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Мир

ХАМАС: израильские войска разрушили две школы агентства ООН в Газе

ХАМАС: израильские войска разрушили две школы агентства ООН в Газе

Палестинское движение ХАМАС выразило свое осуждение по поводу действий израильских оккупационных властей, которые привели к разрушению двух школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на севере сектора Газа.

Читать полностью
ООН: что в Газу каждый день въезжают почти 100 грузовиков с гуманитарной помощью

ООН: что в Газу каждый день въезжают почти 100 грузовиков с гуманитарной помощью

Более ста грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно въезжают в сектор Газа с момента возобновления насилия в палестино-израильском конфликте.

Читать полностью

Общество

В Москве высота сугробов достигнет 50 см к 16 и 17 декабря

В Москве высота сугробов достигнет 50 см к 16 и 17 декабря

В ближайшие три дня в Москве прогнозируются снегопады.

Читать полностью
Решение Путина об участии в выборах президента поддержали

Решение Путина об участии в выборах президента поддержали "Офицеры России"

общественная организация "Офицеры России" выразила свою поддержку решению президента Российской Федерации Владимира Путина участвовать в выборах 2024 года.

Читать полностью

Новости