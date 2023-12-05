Нежеланием тер Штегена делать операцию на спине обеспокоены в Барселоне

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген ищет альтернативные методы облегчения постоянных болей в спине, сопутствующих ему, чтобы избежать необходимости хирургического вмешательства, сообщает "Чемпионат".
Быть готовыми к ЧП, которые лишат их доступа к интернету, призвали британцев
Жителям Великобритании следует подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, которые могут лишить их электроэнергии и доступа к интернету, заявил заместитель главы правительства Великобритании Оливер Дауден в интервью газете The Times.
Активисты Greenpeace вывесили на здании энергокомпании Eni баннер в защиту природы
Активисты международной организации по охране природы Greenpeace, признанной в России нежелательной, провели утреннюю акцию на здании штаб-квартиры итальянской энергетической компании Eni в Риме.
$80 млн в модернизацию производства в Новгородской области вложит "Акрон"
Российская компания Акрон, лидирующая в производстве минеральных удобрений в России, планирует вложить $80 млн в модернизацию четырех агрегатов по производству карбамида на своем предприятии в Великом Новгороде.
Единую вездеходную компанию для Арктики предложили создать в Якутии
Создание единой вездеходной компании в Арктической зоне Якутии предоставит возможность объединить разнообразный парк техники, используемой для транспортировки грузов и продовольствия в отдаленные поселения этого региона.