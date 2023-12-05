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Нежеланием тер Штегена делать операцию на спине обеспокоены в Барселоне
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  • Опубликована сегодня в 15:14

Нежеланием тер Штегена делать операцию на спине обеспокоены в Барселоне

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген ищет альтернативные методы облегчения постоянных болей в спине, сопутствующих ему, чтобы избежать необходимости хирургического вмешательства, сообщает "Чемпионат".

Мир

Быть готовыми к ЧП, которые лишат их доступа к интернету, призвали британцев

Быть готовыми к ЧП, которые лишат их доступа к интернету, призвали британцев

Жителям Великобритании следует подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, которые могут лишить их электроэнергии и доступа к интернету, заявил заместитель главы правительства Великобритании Оливер Дауден в интервью газете The Times.

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Активисты Greenpeace вывесили на здании энергокомпании Eni баннер в защиту природы

Активисты Greenpeace вывесили на здании энергокомпании Eni баннер в защиту природы

Активисты международной организации по охране природы Greenpeace, признанной в России нежелательной, провели утреннюю акцию на здании штаб-квартиры итальянской энергетической компании Eni в Риме.

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Общество

$80 млн в модернизацию производства в Новгородской области вложит

$80 млн в модернизацию производства в Новгородской области вложит "Акрон"

Российская компания Акрон, лидирующая в производстве минеральных удобрений в России, планирует вложить $80 млн в модернизацию четырех агрегатов по производству карбамида на своем предприятии в Великом Новгороде.

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Единую вездеходную компанию для Арктики предложили создать в Якутии

Единую вездеходную компанию для Арктики предложили создать в Якутии

Создание единой вездеходной компании в Арктической зоне Якутии предоставит возможность объединить разнообразный парк техники, используемой для транспортировки грузов и продовольствия в отдаленные поселения этого региона.

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Новости