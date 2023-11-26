Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.11.2023 : 88,8133
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.11.2023 : 96,9187
В ЭСК РФС по трём эпизодам матча с
  1. Главная
  2. Спорт
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 23:18

В ЭСК РФС по трём эпизодам матча с "Крыльями Советов" обратится "Локомотив"

Согласно информации из источника, "Локомотив" планирует обратиться к Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза относительно трех эпизодов матча 16-го тура Российской Премьер-лиги с "Крыльями Советов". Клуб из Москвы считает, что эти эпизоды имели непосредственное влияние на итоговый результат игры. Соответствующее обращение планируется отправить в понедельник. Особое внимание уделено моменту с первым голом команды из Самары на 32-й минуте, когда, по мнению "Локомотива", было нарушено правило в отношении Артема Карпукаса, сообщает soccer.ru.

На 57-й минуте главный арбитр Василий Казарцев показал желтую карточку полузащитнику "Крыльев" Бенхамину Гарре за фол на Дмитрии Баринове, несмотря на то, что это нарушение могло привести к удалению игрока. Еще одним вопросом, вызывающим сомнения у "Локомотива", является назначение пенальти на 7-й добавленной к основному времени минуте, учитывая, что дополнительное время было всего лишь шесть минут.

Мир

Нетаньяху и Байден договорились продолжить работу над освобождением всех заложников

Нетаньяху и Байден договорились продолжить работу над освобождением всех заложников

Президент США и премьер-министр Израиля согласовали продолжение усилий по освобождению заложников из сектора Газа.

Читать полностью
Из-за непогоды без света остались около 400 населенных пунктов в Украине

Из-за непогоды без света остались около 400 населенных пунктов в Украине

﻿Из-за неблагоприятных погодных условий в десяти областях Украины под отключением от электроснабжения оказались примерно 400 населенных пунктов

Читать полностью

Общество

Средствами РЭБ обезвредили беспилотник ВСУ в Орловской области

Средствами РЭБ обезвредили беспилотник ВСУ в Орловской области

Дрон Вооруженных сил Украины был нейтрализован с применением средств радиоэлектронной борьбы в городе Ливны Орловской области.

Читать полностью
Из-за непогоды ограничили движение еще на двух участках трасс в Крыму

Из-за непогоды ограничили движение еще на двух участках трасс в Крыму

﻿Движение на участке автодороги в Сакском районе и на трассе Судак — Алушта временно ограничено.

Читать полностью

Новости