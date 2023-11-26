В ЭСК РФС по трём эпизодам матча с "Крыльями Советов" обратится "Локомотив"

Согласно информации из источника, "Локомотив" планирует обратиться к Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза относительно трех эпизодов матча 16-го тура Российской Премьер-лиги с "Крыльями Советов". Клуб из Москвы считает, что эти эпизоды имели непосредственное влияние на итоговый результат игры. Соответствующее обращение планируется отправить в понедельник. Особое внимание уделено моменту с первым голом команды из Самары на 32-й минуте, когда, по мнению "Локомотива", было нарушено правило в отношении Артема Карпукаса, сообщает soccer.ru.

На 57-й минуте главный арбитр Василий Казарцев показал желтую карточку полузащитнику "Крыльев" Бенхамину Гарре за фол на Дмитрии Баринове, несмотря на то, что это нарушение могло привести к удалению игрока. Еще одним вопросом, вызывающим сомнения у "Локомотива", является назначение пенальти на 7-й добавленной к основному времени минуте, учитывая, что дополнительное время было всего лишь шесть минут.