РФС: как проходит отбор игроков на ретроматчи

Директор отдела мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин поделился информацией о том, как происходит отбор игроков для участия в ретроматчах.
"Как проходит процесс отбора участников ретроматчей? Мы формируем расширенные списки, включая сотрудничество с комитетом ветеранов РФС. Например, мы общаемся с такими заслуженными ветеранами, как Александр Мирзоян, Никита Симонян и другими. После этого идем в клубы. Например, ЦСКА активно взаимодействует с своими легионерами, проводя обзвон. "Зенит" также привлекает несколько зарубежных футболистов за свой счет".
Как проходят переговоры с игроками? Вначале мы связываемся с ними, затем изучаем стоимость логистики. Затем запускается операционная процедура, и возможные варианты прибытия согласовываются с игроком. Это было актуально, например, для Дуду и Карвальо, но я отметил, что с точки зрения экономики их приезд, к сожалению, был бы абсолютно неоправданным, сообщает "Чемпионат".
Предъявляют ли гости какие-то дополнительные требования?
"Нет, как я уже упоминал, на основе опыта всех предыдущих матчей для наших парней важен именно памятный контекст. Лично я ни разу не сталкивался с какими-либо дополнительными требованиями от игроков", — cказал Терёшин.
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