Фёдор Кудряшов заявил, что сборная России нужна!

Израильский посол в России Александр Бен Цви объявил о поступлении гуманитарной помощи в сектор Газа в ходе интервью. Он подчеркнул, что ежедневно направляется до 100 грузовиков с гуманитарной помощью в этот регион. Он также уточнил, что Израиль возобновил поставки воды на юг сектора Газа, несмотря на конфликтные отношения с этой территорией, сообщает Russia Today.

Ранее посол Бен Цви утверждал, что Израиль не ведет непосредственных переговоров с ХАМАСом. Впрочем, 29 октября президент США Джо Байден выразил премьер-министру Израиля, Биньямину Нетаньяху, необходимость увеличения объема гуманитарной помощи, поставляемой в сектор Газа.