Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.10.2023 : 93,2174
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.10.2023 : 98,3504
Спартак летом обдумывал о приобретении защитника Осасуны, но выбрал Бабича
  1. Главная
  2. Спорт
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:06

Спартак летом обдумывал о приобретении защитника Осасуны, но выбрал Бабича

По информации, полученной из источника, в прошлом летнем трансферном сезоне агенты предложили "Спартаку" возможность приобрести защитника из "Осасуны" по имени Давид Гарсия. Испанский клуб рассматривал возможность продажи этого игрока, и сам Гарсия выразил готовность перейти в Россию при подходящем финансовом предложении, сообщает soccer. ru.

Спортивный отдел "Спартака" высоко оценил спортивные качества Гарсии, но в конечном итоге было решено приобрести Срджана Бабича. В клубе "Спартак" считали, что сербский защитник превосходит Гарсию по игровым характеристикам.

Мир

Пашинян указал на увеличение бюджета обороны более чем на $750 млн

Пашинян указал на увеличение бюджета обороны более чем на $750 млн

В 2024 году бюджет Армении на оборону будет увеличен на 309 миллионов драмов (772 миллиона долларов США), как объявил премьер-министр республики Никол Пашинян в армянском парламенте.

Читать полностью
Минобороны Вьетнама: успешное региональное сотрудничество АСЕАН и КНР

Минобороны Вьетнама: успешное региональное сотрудничество АСЕАН и КНР

﻿Альянс государств Юго-Восточной Азии и Китай успешно продвигает региональное сотрудничество.

Читать полностью

Общество

Продажи Huawei в КНР обогнали новый iPhone 15

Продажи Huawei в КНР обогнали новый iPhone 15

В Китае, новая линейка смартфонов Huawei приобретает популярность, и, согласно данным исследовательских компаний GfK и IDC, превзошла по продажам новые iPhone 15 от Apple.

Читать полностью
Сергей Меликов посоветовал участником шествия в Махачкале отправиться на СВО

Сергей Меликов посоветовал участником шествия в Махачкале отправиться на СВО

Глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы отправиться добровольцами в район проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Читать полностью

Новости