Спартак летом обдумывал о приобретении защитника Осасуны, но выбрал Бабича

По информации, полученной из источника, в прошлом летнем трансферном сезоне агенты предложили "Спартаку" возможность приобрести защитника из "Осасуны" по имени Давид Гарсия. Испанский клуб рассматривал возможность продажи этого игрока, и сам Гарсия выразил готовность перейти в Россию при подходящем финансовом предложении, сообщает soccer. ru.

Спортивный отдел "Спартака" высоко оценил спортивные качества Гарсии, но в конечном итоге было решено приобрести Срджана Бабича. В клубе "Спартак" считали, что сербский защитник превосходит Гарсию по игровым характеристикам.