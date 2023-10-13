Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.10.2023 : 97,3075
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.10.2023 : 102,5523
  1. Главная
  2. Спорт
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 21:23

"Челси" официально выразил свою поддержку Израилю в рамках конфликта с Палестиной

Футбольный клуб "Челси" выпустил официальное заявление относительно ситуации в Палестине и Израиле, выразив свою поддержку Израилю в данном конфликте.

"Футбольный клуб "Челси" глубоко сожалеет о больших потерях в человеческих жизнях, вызванных недавними событиями в Израиле. Мы стоим на стороне еврейской общины как в Лондоне, так и во всем мире, осуждая рост антисемитизма, против которого мы долгое время активно выступаем.

Мы присоединяемся к другим клубам английской Премьер-лиги и выразим уважение к памяти всех невинных жертв в Израиле и Газе, когда сыграем на нашем стадионе "Стэмфорд Бридж" против "Арсенала", — говорится в официальном заявлении, опубликованном на странице лондонского клуба в социальных сетях.

Следует отметить, что "Челси" активно борется с антисемитизмом уже долгое время. Клуб начал свою поддержку еврейского сообщества по всему миру при предыдущем владельце, Романе Абрамовиче, который в течение двух десятилетий являлся важным спонсором различных еврейских благотворительных организаций и долго боролся с антисемитизмом, сообщает "Чемпионат".

В 2018 году "Челси" также присоединился к кампании "Скажи нет антисемитизму", сотрудничая с различными организациями и лицами как в Великобритании, так и за её пределами, включая Образовательный фонд Холокоста, Еврейский музей, Фонд общественной безопасности, Kick It Out, Всемирный еврейский конгресс, Дом Анны Франк и Maccabi GB.

Мир

ОАЭ отправили самолет с гуманитарной помощью, предназначенной для жителей сектора Газа

ОАЭ отправили самолет с гуманитарной помощью, предназначенной для жителей сектора Газа

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отправили в Египет специальный самолет с гуманитарной помощью.

Читать полностью
Reuters подтвердило потерю своего корреспондента на территории Южного Ливана

Reuters подтвердило потерю своего корреспондента на территории Южного Ливана

﻿﻿﻿Агентство Reuters подтвердило гибель своего сотрудника-журналиста, который выполнял свои обязанности на территории южного Ливана.

Читать полностью

Общество

В мае медучреждениям направят 675 млн рублей на выплаты работникам

В мае медучреждениям направят 675 млн рублей на выплаты работникам

Правительство Российской Федерации выдало указание Министерству труда на выделение бюджетных средств в размере более 675 миллионов рублей в 2023 году.

Читать полностью
Wildberries решили убрать комиссию за использование карт Visa и Mastercard для оплаты

Wildberries решили убрать комиссию за использование карт Visa и Mastercard для оплаты

﻿Компания Wildberries объявила об отмене ранее введенной комиссии при оплате заказов карточками Visa и Mastercard.

Читать полностью

Новости