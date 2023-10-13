Карсаков надеется, что Чалов будет продолжать забивать голы

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Карсаков выразил свои впечатления от победного гола Фёдора Чалова, нападающего красно-синих, который был забит в прошлом товарищеском матче между сборной России и национальной командой Камеруна (со счётом 1:0), сообщает "Чемпионат".

"Я очень рад за Чалова. Этот гол был великолепным — замечательная первая передача от Пиняева, хороший удар от Фёдора, но вратарь также проявил себя на высшем уровне. Было замечательно видеть, что Фёдор не унывал и забил вторым прикосновением. С точки зрения нападающего, это был отличный гол.

Поздравляю его. Надеюсь, что он будет продолжать забивать как за сборную, так и за ЦСКА", — поделился своим мнением Карсаков.