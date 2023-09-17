ФК "Сочи: Тренера Хохлова вновь сменил Точилин

Дмитрий Хохлов покинул свою должность главного тренера футбольного клуба "Сочи", сообщается на официальном веб-сайте клуба. Расторжение соглашения произошло по обоюдному согласию сторон. На его место был назначен новый главный тренер команды - Александр Точилин. Ранее Точилин уже возглавлял "Сочи" в период с 2018 по 2019 год, а также был главным тренером в 2022 году.

В официальном заявлении клуба отмечается: "Наш клуб благодарит Дмитрия Валерьевича за проделанную совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути".

Дмитрий Хохлов, возрастом 47 лет, приступил к тренерской работе в "Сочи" в апреле после ухода из команды под руководством Курбана Бердыева. Ранее он также руководил краснодарской "Кубанью", московским "Динамо" и "Ротором" из Волгограда.

В последний матч в субботу в Москве, "Сочи" потерпел поражение от "Спартака" со счетом 0:1, пропустив гол на первой минуте дополнительного времени ко второму тайму. В текущем сезоне команда "Сочи" понесла шесть поражений в восьми играх и находится на 12-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).