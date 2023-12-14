Врачи: выброс инсулина после еды не вредит здоровью

Исследование, опубликованное в журнале eClinicalMedicine, опровергает миф о вреде высокого уровня инсулина после приема пищи. Участницы, испытавшие сильный всплеск инсулина после употребления глюкозы, имели лучшую функцию бета-клеток поджелудочной железы, что связано с уменьшением риска развития диабета 2 типа.

Это исследование вызывает сомнения относительно того, что высокие уровни инсулина после еды являются вредными, подчеркивая сложную роль инсулина в регуляции метаболизма, сообщает Газета.Ру.