Названа самая вкусная еда для человека

Самой вкусной для людей признана еда с равным содержанием жиров и углеводов, следует из исследования университета Бристоля. Ученые опровергли предположение, что высокая калорийность делает пищу более желанной.
В ходе эксперимента участники выбирали между разными категориями продуктов, и результаты подтвердили, что ультраобработанные и переработанные продукты не пользуются таким высоким спросом. Исследователи надеются, что эти выводы помогут разработке эффективных стратегий в борьбе с ожирением, сообщает Газета.Ру.
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Финальные испытания проводятся над первой в России технологией регенерации хряща
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