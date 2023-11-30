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Названа самая вкусная еда для человека
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  • Опубликована вчера в 23:01

Названа самая вкусная еда для человека

Самой вкусной для людей признана еда с равным содержанием жиров и углеводов, следует из исследования университета Бристоля. Ученые опровергли предположение, что высокая калорийность делает пищу более желанной.

В ходе эксперимента участники выбирали между разными категориями продуктов, и результаты подтвердили, что ультраобработанные и переработанные продукты не пользуются таким высоким спросом. Исследователи надеются, что эти выводы помогут разработке эффективных стратегий в борьбе с ожирением, сообщает Газета.Ру.

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