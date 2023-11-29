В России разработали способ подогрева пищи при экстремальных температурах до -50℃

В России был разработан способ подогрева пищи при экстремальных температурах до -50℃, специально предназначенный для условий Арктики. Группа молодых ученых из МГУ имени Огарева представила инновационный беспламенный нагревательный пакет, способный функционировать при температурах от -30 до -50 градусов.

Основой нагревателя являются неорганические соли и алюминий, при взаимодействии с водой происходит экзотермическая реакция с интенсивным выделением тепла. Проект был представлен на III Конгрессе молодых ученых в пресс-центре платформы университетского технологического предпринимательства Минобрнауки РФ, сообщает Газета.Ру.

Ученые создали два вида пакетов: один содержит нагревательный элемент для размещения банки с пищей, а второй — специальный раствор, не замерзающий при низких температурах. Путем добавления снега происходит инициирование процесса нагрева. Получившийся раствор переливается в первый пакет, где и остается. Через 10 минут пища внутри банки достигает необходимой температуры.

По словам одного из участников проекта, Анастасии Загородной, на рынке уже есть подобные нагревательные пакеты, но они не способны выдерживать такие низкие температуры. Кроме того, они содержат вредные вещества, такие как негашеная известь или магний, относящийся к опасным классам веществ. В отличие от них, разработка ученых использует безопасные материалы, которые могут быть утилизированы как бытовые отходы, и при этом они дешевле и не представляют угрозы для здоровья человека.

На данный момент создан тестовый образец. Первая партия будет отправлена в зону СВО для проведения тестирования, которое займет менее года. В случае успешных результатов планируется начать серийное производство нагревателей для пищи.