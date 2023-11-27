Врач Королева определила необходимые объемы пищи для достижения результатов в похудении

Согласно врачу-терапевту, диетологу и доктору медицинских наук Маргарите Королевой, женщинам для похудения следует придерживаться порции не превышающей 280 мл, в то время как для мужчин этот объем составляет 350 мл. Врач подчеркнула важность употребления пищи пять раз в день, при этом три приема должны быть полноценными, а два — небольшими перекусами. Кроме того, важно не упускать завтрак, чтобы стимулировать метаболические процессы в организме, сообщает Газета.Ру.
Врач подчеркнула, что правильное сочетание компонентов пищи играет ключевую роль. Она рекомендует употреблять полноценный белок из мяса, птицы и рыбы в сочетании с овощами и салатной зеленью. Такая комбинация поддерживает высокий обмен веществ, нормальную работу желудочно-кишечного тракта и предотвращает накопление лишнего веса.
Специалист также советует исключить из рациона колбасные изделия, ограничить потребление соли, чтобы избежать задержки жидкости в организме. Она подчеркнула важность употребления воды между основными приемами пищи, поскольку вода является профилактикой лишних килограммов. Доктор рекомендует также проходить медицинские обследования для проверки работы организма, в частности, щитовидной железы, поскольку ее недостаточность может спровоцировать набор дополнительного веса.
В Китае начался монтаж первой фазы подводного центра хранения и обработки данных, который считается первым в мире
Размещение центра происходит в непосредственной близости от побережья острова Хайнань. На специальной площадке на дне моря устанавливают несколько герметичных контейнеров с передовым оборудованием, как показано в репортаже Центрального телевидения Китая (CCTV).
Ди Каприо поделился, как Шерон Стоун помогла его карьере
Ди Каприо рассказал, как Шерон Стоун помогла его карьере, оплатив гонорар за его важную роль. В 1995 году Стоун потребовала, чтобы режиссер Сэм Рейми взял молодого Ди Каприо, едва 20-летнего, на роль в вестерне "The Quick and the Dead".
Американские ученые выяснили, какие компоненты пищи облегчают симптомы депрессии
Исследователи из Университета Колумбии (США) выявили, что длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты могут эффективно смягчать симптомы депрессии. Эти результаты были представлены в журнале Molecular Psychiatry.
Физик Фёдоров: каким образом Россия может воспользоваться квантовым компьютером?
В 2019 году правительство разработало Дорожные карты в области квантовых технологий, что свидетельствует о повышенном внимании к этой области и стремлении объединить исследования в единую программу.