Врач Королева определила необходимые объемы пищи для достижения результатов в похудении

Согласно врачу-терапевту, диетологу и доктору медицинских наук Маргарите Королевой, женщинам для похудения следует придерживаться порции не превышающей 280 мл, в то время как для мужчин этот объем составляет 350 мл. Врач подчеркнула важность употребления пищи пять раз в день, при этом три приема должны быть полноценными, а два — небольшими перекусами. Кроме того, важно не упускать завтрак, чтобы стимулировать метаболические процессы в организме, сообщает Газета.Ру.

Врач подчеркнула, что правильное сочетание компонентов пищи играет ключевую роль. Она рекомендует употреблять полноценный белок из мяса, птицы и рыбы в сочетании с овощами и салатной зеленью. Такая комбинация поддерживает высокий обмен веществ, нормальную работу желудочно-кишечного тракта и предотвращает накопление лишнего веса.

Специалист также советует исключить из рациона колбасные изделия, ограничить потребление соли, чтобы избежать задержки жидкости в организме. Она подчеркнула важность употребления воды между основными приемами пищи, поскольку вода является профилактикой лишних килограммов. Доктор рекомендует также проходить медицинские обследования для проверки работы организма, в частности, щитовидной железы, поскольку ее недостаточность может спровоцировать набор дополнительного веса.