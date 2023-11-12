Диетолог Дюжева поделилась рекомендациями относительно продуктов, которые стоит включить в осенний рацион

Особое внимание Мария Дюжева уделила шиповнику, отмечая, что многие овощи, фрукты и ягоды могут помочь в преодолении простуды, вялости и сонливости, сообщает Аргументы И Факты.

Шиповник, благодаря своему высокому содержанию витамина С, становится лидером среди продуктов, играющих ключевую роль в профилактике и лечении ОРВИ. Также витамин С присутствует в смородине, клюкве и облепихе.

Врач подчеркнула, что в моркови и хурме содержатся каротиноиды, которые являются предшественниками витамина А. Однако она отметила, что этот витамин лучше всего усваивается в присутствии жиров, поэтому рекомендуется употреблять морковный сок с добавлением сливок или масла. Вместе с тем, врач предупредила от замены овощей и фруктов соками, подчеркнув, что их лучше употреблять в натуральной форме.

Дюжева также подчеркнула, что высокая температура обработки продуктов может снижать содержание витаминов.