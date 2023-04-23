Беглов назвал фонтаны "особой гордостью" Петербурга. Большая часть из них продолжает нуждаться в реконструкции

Власти Петербурга официально открыли сезон фонтанов. По информации Смольного, в городе заработал в общей сложности 71 фонтан, еще 5 начнут функционировать к 1 мая. Уточняется, что первыми запустились гидротехнические сооружения в парке 300-летия Санкт-Петербурга, в Южно-Приморском парке Победы, возле Российской национальной библиотеки и другие.

"Городские фонтаны — предмет собой гордости Санкт-Петербурга. Каждый из них неповторим, каждый — достопримечательность, место встреч и отдыха. Чтобы петербуржцы и гости города могли как можно дольше наслаждаться красотой фонтанов во время вечерних прогулок по городу, в этом сезоне решено продлить время работы водных сооружений", — приводят слова губернатора Беглова в пресс-службе городской администрации.

По его поручению Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению увеличено время работы фонтанов с 9 утра до 10 вечера, при этом 6 самых популярных фонтанов в центре города будут работать до 2 ночи с 22 мая по 24 июля.

Слова Беглова не особо вяжутся с плачевным состоянием большинства водных сооружений. Они нуждаются в реконструкции или надлежащем обслуживании, однако низкие темпы работ не предполагают изменения ситуации в лучшую сторону.

Еще в 2019 году Беглов говорил, что к 2024 году в городе на Неве восстановят все фонтаны. За следующие два года отремонтировали лишь 7 штук из запланированных 68.

Ничего не изменила и попытка активистов привлечь внимание к проблеме — они запустили сайт, посвященный неудовлетворительному состоянию фонтанов.

Ранее СМИ писали, что низкие темпы реставрации фонтанов могут быть связаны с коррупцией. Так, ООО "Ялта", которое должно было восстановить 10 фонтанов, связано со спецпредставителем Беглова Маргаритой Рудаковой. Общество находится на особом счету у Комитета по энергетике и инженерному обеспечению и у "Водоканала".