Неуместные инсинуации: публицист Грилль раскритиковал статью "Фонтанки" о добровольцах в Донбассе

Редакция публикует провокационные материалы о ходе СВО с целью подрыва доверия общества к властям, пояснил социолог Филипп Грилль.
Сотрудники "Фонтанки" занимаются неуместными инсинуациями, публикуя материалы о российских добровольцах в Донбассе, уверен публицист. Редакция выпустила материал о добровольце по имени Максим, который находился в тюрьме, но отправился защищать народ Донбасса. Журналисты выставили мужчину жертвой, а его мать — меркантильной женщиной. Вся история написана со слов анонимной родственницы, которая якобы желает спасти мужчину и поскорее вернуть его в исправительное учреждение.
Грилль напомнил, что путь добровольца — это не поездка на заработки или на курорт. В первую очередь, это помощь стране и жителям Донбасса.
"Поэтому всякие инсинуации тут совершенно неуместны и льют воду на мельницу врагов нашего государства с целью подрыва доверия общества к властям и армии", — отметил эксперт.
Он добавил, что многие добровольцы уже имеют высшие воинские награды, среди них есть и те, кто отдал за Родину свою жизнь.
Ранее пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина сообщила, что юристы предпринимателя готовят заявление по факту публикации "Фонтанки" на имя автора материала и главного редактора. Сам предприниматель заявил, что "Фонтанке" просто надо перестать гадить в сторону добровольцев, ведь журналисты и так уже достаточно наглумились над историей о "ЧВК Вагнера".
Появилось видео с русским отрядом, освободившим Кодему
По данным Telegram-канала GREY ZONE, в кадре присутствуют бойцы группировки Бахмут "ЧВК Вагнера".
Бойцы "ЧВК Вагнера" применили "Солнцепек" по противнику под Бахмутом
По данным РИА Новости, бойцы "ЧВК Вагнера" нанесли удар по позициям ВСУ в районе города Бахмут в Донецкой Народной Республике.
Суконкин назвал погибшую Дарью Дугину мыслителем стратегических масштабов
Военный эксперт и писатель Алексей Суконкин прокомментировал убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной в Подмосковье.
Петербургские утки погибают в загрязненных водоемах города
Экологическая обстановка в Петербурге становится все более тревожной. Горожане нередко сообщают о массовой гибели рыбы и водоплавающих птиц.