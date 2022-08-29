Неуместные инсинуации: публицист Грилль раскритиковал статью "Фонтанки" о добровольцах в Донбассе

Редакция публикует провокационные материалы о ходе СВО с целью подрыва доверия общества к властям, пояснил социолог Филипп Грилль.

Сотрудники "Фонтанки" занимаются неуместными инсинуациями, публикуя материалы о российских добровольцах в Донбассе, уверен публицист. Редакция выпустила материал о добровольце по имени Максим, который находился в тюрьме, но отправился защищать народ Донбасса. Журналисты выставили мужчину жертвой, а его мать — меркантильной женщиной. Вся история написана со слов анонимной родственницы, которая якобы желает спасти мужчину и поскорее вернуть его в исправительное учреждение.

Грилль напомнил, что путь добровольца — это не поездка на заработки или на курорт. В первую очередь, это помощь стране и жителям Донбасса.

"Поэтому всякие инсинуации тут совершенно неуместны и льют воду на мельницу врагов нашего государства с целью подрыва доверия общества к властям и армии", — отметил эксперт.

Он добавил, что многие добровольцы уже имеют высшие воинские награды, среди них есть и те, кто отдал за Родину свою жизнь.

Ранее пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина сообщила, что юристы предпринимателя готовят заявление по факту публикации "Фонтанки" на имя автора материала и главного редактора. Сам предприниматель заявил, что "Фонтанке" просто надо перестать гадить в сторону добровольцев, ведь журналисты и так уже достаточно наглумились над историей о "ЧВК Вагнера".