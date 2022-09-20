"Какие добренькие": мариупольцам не понравился новый "совдеповский" фонтан от Беглова

Жители Мариуполя не оценили "подарок" губернатора Петербурга Александра Беглова в виде "нового" фонтана в честь празднования дня города. Градоначальник Северной столицы лично присутствовал на его открытии.

"Это наш подарок жителям города-побратима Мариуполя. Мы его восстановили, мы практически создали новый фонтан", - отметил он.

Местные жители намекнули губернатору Северной столицы, что такой жест неуместен, ведь в городе до сих пор не устранены проблемы с водоснабжением.

"Можно воду набирать в бутыль прям в центре города без очереди", - с иронией отметили мариупольцы.

Другие пользователи обвинили петербургские власти в краже современного и музыкального фонтана, который был на месте нового.

"Наш классный украли, а совдеповский слепили! Надо же какие "добренькие"!" - возмутились они.

СМИ ранее назвали визит Беглова в Мариуполь "показушным", потому что градоначальник носит символ Z на лацкане пиджака только на важные мероприятия, после чего напрочь забывает о нем. Приезд губернатора Северной столицы раскритиковали и жители Мариуполя, которые нуждаются в восстановлении инфраструктуры, а не памятников и фонтанов.