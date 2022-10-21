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Петербургский фонд
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  • Опубликована сегодня в 18:55

Петербургский фонд "Победа" игнорирует "неудобные" запросы СМИ

Журналистам не удалось получить от петербургского фонда "Победа" информацию о ходе сбора средств и закупке необходимых вещей для мобилизованных горожан. Ранее о том, что организация возьмет на себя эту функцию после проведенной реорганизации, заявлял губернатор Петербурга Александр Беглов.

Представители прессы попытались узнать, как обстоят дела с оказанием помощи мобилизованным. Однако представители фонда не идут на контакт, игнорируя как устные, так и письменные обращения.

При звонке по указанному на сайте "Победы" телефону трубку подняла специалист горячей линии, которая не смогла ответить на заданные вопросы. Она порекомендовала связаться с представителем фонда Натальей Грохольской. Вот только та аналогично не смогла пообщаться со СМИ, сославшись на занятость, а позже и вовсе перестала отвечать представителям прессы. Не поступило ответа и на письменное обращение, хотя срок для его получения уже давно истек.

В этой ситуации журналисты предположили, что фонд пытается просто уклоняться от ответов. Судя по всему, помощь резервистам и мобилизованных "Победа" вообще не оказывает. Об этом говорит тот факт, что прибывшим на службу в Крым петербуржцам практически с собой ничего не выдали. Термобелье, посуду и различные инструменты для них собирают волонтеры движения "Мы вместе — Севастополь". Это говорит о том, что распиаренный Бегловым фонд, вероятно, оказался не в состоянии оказать поддержку участникам СВО из Петербурга.

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