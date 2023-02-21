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  • Опубликована сегодня в 13:24

Путин предложил создать госфонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранов спецоперации

Президент России Владимир Путин инициировал создание госфонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранов спецоперации. Он будет оказывать комплексную и адресную поддержку.

По словам президента, новая организация будет координировать предоставление социальной, медицинской и психологической поддержки, решать вопрос реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве.

Отдельной важной задачей фонда, по его словам, является организация долговременного ухода за ветеранами на дому, обеспечение высокотехнологичного протезирования для всех, кто в этом нуждается на персональной основе.

Путин дал поручение правительству совместно с комиссией Госсовета по социальной политике и регионами решить в кратчайшие сроки все организационные вопросы, касающиеся работы фонда.

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