Глава ФНС анонсировал дату начала новой программы, по которой налоговые вычеты можно будет получить по более простому сценарию Речь идет о вычетах за спорт, лечение и обучение.

По словам Даниила Егорова, ведомство сейчас активно работает над внедрением новой схемы.

- Мы автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты, - перечислил Егоров в интервью. - Сами получаем о сделках данные из банков и предзаполняем данные.

Также чиновник подчеркнул, что следующий шаг - максимальное ускорение процесса. В планах специалистов начать тестирование информационной системы уже с 2024 года, а в 2025 году программа заработает на официальном уровне.