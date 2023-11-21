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Названы сроки перехода на упрощенные налоговые вычеты
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  • Мария Умыскова
  • Опубликована сегодня в 7:47

Названы сроки перехода на упрощенные налоговые вычеты

Глава ФНС анонсировал дату начала новой программы, по которой налоговые вычеты можно будет получить по более простому сценарию Речь идет о вычетах за спорт, лечение и обучение.

По словам Даниила Егорова, ведомство сейчас активно работает над внедрением новой схемы.

- Мы автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты, - перечислил Егоров в интервью. - Сами получаем о сделках данные из банков и предзаполняем данные.

Также чиновник подчеркнул, что следующий шаг - максимальное ускорение процесса. В планах специалистов начать тестирование информационной системы уже с 2024 года, а в 2025 году программа заработает на официальном уровне.

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