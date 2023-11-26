Средствами РЭБ обезвредили беспилотник ВСУ в Орловской области

Дрон Вооруженных сил Украины был нейтрализован с применением средств радиоэлектронной борьбы в городе Ливны Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

"Сегодня вечером с использованием средств радиоэлектронной борьбы удалось обезвредить еще один беспилотник украинских Вооруженных сил типа самолета. Аппарат упал в промышленной зоне города Ливны. Нет пострадавших. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности сил правопорядка", — отметил губернатор.

Ранее Министерство обороны России сообщило о сдерживании массированной атаки украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны взяли под контроль Московскую, Тульскую, Брянскую, Смоленскую и Калужскую области. Всего было уничтожено 24 беспилотных летательных аппарата. Один из сбитых дронов столкнулся с жилым домом в Туле, причинив легкое резаное ранение одному из жильцов, которому была предоставлена медицинская помощь, сообщает ТАСС.