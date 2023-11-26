Средствами РЭБ обезвредили беспилотник ВСУ в Орловской области

Дрон Вооруженных сил Украины был нейтрализован с применением средств радиоэлектронной борьбы в городе Ливны Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
"Сегодня вечером с использованием средств радиоэлектронной борьбы удалось обезвредить еще один беспилотник украинских Вооруженных сил типа самолета. Аппарат упал в промышленной зоне города Ливны. Нет пострадавших. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности сил правопорядка", — отметил губернатор.
Ранее Министерство обороны России сообщило о сдерживании массированной атаки украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны взяли под контроль Московскую, Тульскую, Брянскую, Смоленскую и Калужскую области. Всего было уничтожено 24 беспилотных летательных аппарата. Один из сбитых дронов столкнулся с жилым домом в Туле, причинив легкое резаное ранение одному из жильцов, которому была предоставлена медицинская помощь, сообщает ТАСС.
Расследовать нападение на трех своих граждан в Вермонте Палестина требует от США
Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Палестины осуждает вооруженный инцидент, произошедший в штате Вермонт, где пострадали три палестинских студента.
Нетаньяху и Байден договорились продолжить работу над освобождением всех заложников
Президент США и премьер-министр Израиля согласовали продолжение усилий по освобождению заложников из сектора Газа.
Из-за непогоды ограничили движение еще на двух участках трасс в Крыму
Движение на участке автодороги в Сакском районе и на трассе Судак — Алушта временно ограничено.
Ученые выяснили, что загрязнение от сжигания угля вдвое повышает риск летального исхода
Ученые из Университета Джорджа Мейсона в штате Виргиния выявили, что выбросы от угольных электростанций представляют вдвое больший риск для здоровья и жизни, чем аналогичные загрязнения от других источников. Их исследование, опубликованное в научном журнале Science, фокусируется на воздействии мелких твердых частиц PM2,5 (диаметром до 2,5 микрометра), образующихся в результате сжигания угля на энергетических объектах.