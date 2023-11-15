Росрыболовство опровергло информацию о кормлении россиян мукой из мух

Мука и другие продукты, полученные из черной львинки, не предназначены для употребления людьми, а будут использоваться в России в кормах для животных и рыб, заявили в Росрыболовстве.

Ранее правительство РФ внесло изменения в перечень видов деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, включив разведение мух черной львинки и производство продуктов из нее, включая муку.

Росрыболовство подчеркнуло, что распространенная интерпретация этого решения как разрешения использовать продукцию в пищевых товарах для граждан является неверной. Мера принята для расширения кормовой базы для сельскохозяйственных животных и рыб.

Ведомство уточнило, что инициатива направлена на создание правовой базы для производства кормов для сельскохозяйственных животных, включая рыбу, из насекомых. Мука из черной львинки, по их утверждению, может заменять рыбью муку, используемую в производстве кормов для рыб в аквакультуре.

Председатель правления "Росрыбхоза" Василий Глущенко отметил, что потребность в кормах для аквакультуры будет расти, и использование альтернативных источников протеина, особенно животного происхождения, становится необходимым. Он выразил мнение, что правовая база для этого теперь существует.

Заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры и искусственных лесов Северного федерального университета имени М. В. Ломоносова Александр Антонов добавил, что это решение дает России возможность разрабатывать корма с альтернативным протеином из насекомых. Он подчеркнул, что черная львинка содержит все необходимые элементы для хорошего роста рыбы и является отличным аналогом рыбной муки.

Черная львинка — это крупная муха размером до 20 мм, происходящая из Южной Америки. В различных странах ее уже используют в качестве корма для сельскохозяйственных животных.