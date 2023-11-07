На Сахалине выявлен первый случай гонконгского гриппа

Первый случай инфекции, известной как "гонконгский грипп" (подтип А H3N2), был зафиксирован на Сахалине. Эпидемиологическая ситуация в регионе, касающаяся заболеваний ОРВИ и гриппом, характеризуется нестабильностью и показывает тенденцию к увеличению, как сообщает пресс-служба местного Роспотребнадзора.

На прошлой неделе три первых случая гонконгского гриппа были обнаружены в Тюменской области, один случай был выявлен в Орловской области, а еще три случая — в Амурской области.

"По результатам 44-й недели 2023 года было зарегистрировано 2248 случаев острых респираторных вирусных инфекций, включая один случай гриппа, вызванного вирусом А H3N2. Уровень заболеваемости составил 45,4 на 10 тысяч населения, что ниже предыдущей недели на 17,0%. Группа риска включает детей в возрасте 7-14 лет", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в регионе характеризуется нестабильностью и увеличением заболеваемости в последние недели. Среди вызывающих острые респираторные вирусные инфекции преобладают парагриппы, аденовирусы, риновирусы и бокавирусы.

"В прошлой неделе уровень заболеваемости внебольничными пневмониями превысил уровень предыдущей недели, но не превысил средний контрольный уровень. Зарегистрировано 98 случаев пневмонии. Доля случаев среди детей увеличилась на 43,7% по сравнению с предыдущей неделей. Среди взрослых, группа старше 65 лет, пневмония также была распространена", — сообщает управление Роспотребнадзора.

Кроме того, на 44-й неделе было зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции (COVID-19), что выше уровня предыдущей недели и составило 14,0 случаев на 100 тысяч населения.

Гонконгский грипп — это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом гриппа А H3N2, который получил свое название благодаря пандемии, начавшейся в Гонконге в 1968 году. Одной из особенностей этого гриппа является его быстрое распространение. Гонконгский грипп особенно опасен для детей младше двух лет, так как их иммунитет еще не сформирован, и для пожилых людей, у которых иммунитет обычно ослаблен. Также риск заболевания этим гриппом выше у людей с ослабленной иммунной системой из-за недавно перенесенных болезней. Вакцинация остается одним из наиболее эффективных способов защиты от гриппа, включая H3N2.