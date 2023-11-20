Ученые из Российского биотехнологического университета разработали новый тип муки, произведенной из соевого шрота, что может способствовать снижению уровня холестерина. Эта инновационная мука, помимо своего благотворного воздействия на холестерин, также улучшает метаболизм и богата белком, клетчаткой, железом, марганцем и калием. Специалисты уже получили патент на эту технологию, сообщает Газета.Ру.
Россия активно потребляет хлебобулочные изделия, и лишь в прошлом году, по данным Роскачества, среднее потребление составило 90,3 кг на душу населения. Вместе с тем, растет интерес к здоровому образу жизни, в том числе, отказ от продуктов на основе муки. Мука из соевого шрота, вторичного продукта переработки сои, представляет собой перспективную альтернативу.
Роман Кандроков, доцент кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий РОСБИОТЕХ, пояснил, что соевые белки характеризуются высокой усвояемостью — 70%, а соя также обладает богатым содержанием полезных веществ, включая калий, натрий, кальций, железо, цинк, а также витамины группы В и С.
Продукты, произведенные из соевой муки, не содержат холестерина и полиненасыщенных жирных кислот, а также обладают низким содержанием калорий. Разработка российских ученых предоставляет возможность использовать эту муку для выпечки разнообразных хлебобулочных изделий, включая кондитерские.
Эксперты признают, что соя представляет собой один из немногих растительных источников полноценного белка, содержащего все необходимые для организма аминокислоты. Однако рекомендуется употреблять продукты на основе сои с умеренностью, учитывая индивидуальную переносимость.
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