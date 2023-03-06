Власти России планируют потратить 150 млрд рублей на закупку судов за границей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Это станет возможным в том числе благодаря программе государственных субсидий на пополнение внешнеторговых операций до 2034 года, объем которой составит 70 млрд рублей.

Всего планируется закупить 85 судов. В первую очередь речь идет о балкерах, которых у России практически нет.