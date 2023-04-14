Тихоокеанский флот подняли по тревоге

Тихоокеанский флот РФ в полном составе был поднят по тревоге в рамках внезапной проверки и приведен в высшую степень боевой готовности. об этом заявил глава Минобороны Рф Сергей Шойгу.

По его словам основная задача флота состоит в наращивании способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника, включая отражение высадки на южные Курильские острова и Сахалин.

В рамках проверки флот планирует провести ракетные пуски с целью поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника. Также в учениях будет задействована Дальняя авиация, чтобы отработать совместные действия с военно-морским флотом.