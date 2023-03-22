По неуточненным данным, системы ПВО Черноморского флота отбили атаку надводных беспилотников на Севастополь. В нескольких зданиях города после взрывов выбиты стекла, люди не пострадали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Вместе с тем, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что информация о возможном нападении на Черноморский флот не соответствует действительности. По его словам, никаких инцидентов, связанных с нарушением российской государственной границы, в регионе не зафиксировано.

Черноморский флот — один из четырех флотов Военно-морского флота России, дислоцированный в Черном море. Он был создан в 1783 году, когда Крым стал частью Российской империи. С тех пор флот прошел долгий путь развития, участвуя во многих важных исторических событиях.

В состав Черноморского флота входят различные типы кораблей, включая корабли первого ранга, крейсеры, эсминцы, корабли-саперы, подводные лодки и другие. Флот имеет широкий спектр задач, включая обеспечение безопасности морских границ России, участие в боевых действиях и международных учениях, а также поддержку мирных операций.

В последние годы Черноморский флот получил новые корабли и вооружения, в том числе улучшенные подводные лодки и крейсеры, что позволяет ему более эффективно выполнять свои задачи. Однако, флот также оказывается под давлением в связи с усилением НАТО в регионе и напряженными отношениями с некоторыми странами, такими как Украина и Турция.