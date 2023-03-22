По неуточненным данным, системы ПВО Черноморского флота отбили атаку надводных беспилотников на Севастополь. В нескольких зданиях города после взрывов выбиты стекла, люди не пострадали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Вместе с тем, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что информация о возможном нападении на Черноморский флот не соответствует действительности. По его словам, никаких инцидентов, связанных с нарушением российской государственной границы, в регионе не зафиксировано.
Черноморский флот — один из четырех флотов Военно-морского флота России, дислоцированный в Черном море. Он был создан в 1783 году, когда Крым стал частью Российской империи. С тех пор флот прошел долгий путь развития, участвуя во многих важных исторических событиях.
В состав Черноморского флота входят различные типы кораблей, включая корабли первого ранга, крейсеры, эсминцы, корабли-саперы, подводные лодки и другие. Флот имеет широкий спектр задач, включая обеспечение безопасности морских границ России, участие в боевых действиях и международных учениях, а также поддержку мирных операций.
В последние годы Черноморский флот получил новые корабли и вооружения, в том числе улучшенные подводные лодки и крейсеры, что позволяет ему более эффективно выполнять свои задачи. Однако, флот также оказывается под давлением в связи с усилением НАТО в регионе и напряженными отношениями с некоторыми странами, такими как Украина и Турция.
Самолет главы КНР вылетел из Москвы
Си Цзиньпина провожал вице-премьер Дмитрий Чернышенко
Российские рыбопромышленники нарастили свое присутствие в Европе
В 2022 году объем поставок рыбы увеличился на 18,7% и достиг 198,8 тыс. тонн. При этом стоимость экспорта увеличилась на 57,6%, что гарантировало результат в €940 млн.
ВТБ: мошенники вербуют россиян для незаконного обналичивания денег
Это чревато лишением свободы на срок до шести лет
"Так держать": Пригожин пожелал подразделению "Ахмат" не сбавлять обороты на Украине
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о продвижение участвующего в специальной военной операции (СВО) подразделения "Ахмат" на одном из важных направлений.