Запуск прямых рейсов из России в Индонезию может увеличить турпоток на 15-20%, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Отмена виз, согласно ассоциации, не сильно повлияет на туристический поток.
Индонезия рассматривает возможность расширения безвизового режима для граждан 20 стран, включая Россию. Тем не менее, прямые рейсы считаются более значимыми для увеличения туризма, учитывая, что они могут снизить стоимость и упростить поездку. АТОР также отметила, что хотя визовые расходы невелики, общая стоимость отдыха в Индонезии более существенна, и отсутствие прямого авиасообщения может оказать большее влияние на спрос. По статистике Индонезии, количество визитов россиян в страну в 2023 году уже превысило результаты 2019 года, сообщает ТАСС.
В Крыму раскритиковали заявление Киева о «наработках» по полуострову
Член Крымского парламента назвал такие заявления дурманом и опиумом для жителей Украины.
В Канаде обнаружены останки тираннозавра с двумя детенышами в желудке
В Канаде проведено исследование, в результате которого ученые обнаружили останки тираннозавра с двумя детенышами в его желудке. Эта уникальная находка в провинции Альберта предоставила новые сведения о поведении тираннозавров и их роли в экосистеме.
Исследования, проведенные Университетом Раша, выявили самый полезный завтрак в мире
Согласно результатам исследования, кукурузная лепешка с начинкой из черной фасоли, риса, лука, красного перца и местных трав признана самой полезной опцией на завтрак.
Ученые: дополнительный 30 минутный сон после сигнала будильника может улучшать работу мозга
Шведские ученые из Института исследования стресса и факультета психологии университета Стокгольма опубликовали результаты исследования в Journal of Sleep Research (JSR), утверждая, что отложенный подъем на 30 минут после сигнала будильника может положительно влиять на работу мозга.