Запуск прямых рейсов из России в Индонезию может увеличить турпоток на 15-20%, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Отмена виз, согласно ассоциации, не сильно повлияет на туристический поток.

Индонезия рассматривает возможность расширения безвизового режима для граждан 20 стран, включая Россию. Тем не менее, прямые рейсы считаются более значимыми для увеличения туризма, учитывая, что они могут снизить стоимость и упростить поездку. АТОР также отметила, что хотя визовые расходы невелики, общая стоимость отдыха в Индонезии более существенна, и отсутствие прямого авиасообщения может оказать большее влияние на спрос. По статистике Индонезии, количество визитов россиян в страну в 2023 году уже превысило результаты 2019 года, сообщает ТАСС.