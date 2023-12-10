Авиакомпания Georgian Airways успешно запустила свои первые рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси, осуществляя два вылета в неделю на воздушных судах Boeing 737.
Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям, предоставляя пассажирам возможность использовать более 10 международных направлений, включая Берлин, Мюнхен, Вену, Париж, Ниццу и Ларнаку, благодаря стыковкам в Тбилиси. Планы о введении рейсов в Санкт-Петербург были подтверждены первым заместителем генерального директора Georgian Airways Робертом Оганесяном, который также подчеркнул оптимальное время вылетов, согласованное с учетом стыковок, сообщает ТАСС.
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