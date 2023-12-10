Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.12.2023 : 91,6402
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.12.2023 : 98,8409
Авиакомпания Georgian Airways успешно запустила свои первые рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 17:22

Авиакомпания Georgian Airways успешно запустила свои первые рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси

Авиакомпания Georgian Airways успешно запустила свои первые рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси, осуществляя два вылета в неделю на воздушных судах Boeing 737.

Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям, предоставляя пассажирам возможность использовать более 10 международных направлений, включая Берлин, Мюнхен, Вену, Париж, Ниццу и Ларнаку, благодаря стыковкам в Тбилиси. Планы о введении рейсов в Санкт-Петербург были подтверждены первым заместителем генерального директора Georgian Airways Робертом Оганесяном, который также подчеркнул оптимальное время вылетов, согласованное с учетом стыковок, сообщает ТАСС.

Мир

В Крыму раскритиковали заявление Киева о «наработках» по полуострову

В Крыму раскритиковали заявление Киева о «наработках» по полуострову

Член Крымского парламента назвал такие заявления дурманом и опиумом для жителей Украины.

Читать полностью
В Канаде обнаружены останки тираннозавра с двумя детенышами в желудке

В Канаде обнаружены останки тираннозавра с двумя детенышами в желудке

В Канаде проведено исследование, в результате которого ученые обнаружили останки тираннозавра с двумя детенышами в его желудке. Эта уникальная находка в провинции Альберта предоставила новые сведения о поведении тираннозавров и их роли в экосистеме.

Читать полностью

Общество

Исследования, проведенные Университетом Раша, выявили самый полезный завтрак в мире

Исследования, проведенные Университетом Раша, выявили самый полезный завтрак в мире

Согласно результатам исследования, кукурузная лепешка с начинкой из черной фасоли, риса, лука, красного перца и местных трав признана самой полезной опцией на завтрак.

Читать полностью
Ученые: дополнительный 30 минутный сон после сигнала будильника может улучшать работу мозга

Ученые: дополнительный 30 минутный сон после сигнала будильника может улучшать работу мозга

Шведские ученые из Института исследования стресса и факультета психологии университета Стокгольма опубликовали результаты исследования в Journal of Sleep Research (JSR), утверждая, что отложенный подъем на 30 минут после сигнала будильника может положительно влиять на работу мозга.

Читать полностью

Новости