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  • Опубликована сегодня в 22:10

Turkish Airlines отменила все ближайшие рейсы из Стамбула из-за системного сбоя

Авиакомпания Turkish Airlines приняла решение отменить все рейсы, которые первоначально должны были вылететь из Стамбула в течение ближайших трех часов. Об этом сообщил представитель авиакомпании Яхья Устюн, как сообщает TRT Haber.

Все рейсы, которые первоначально планировалось вылететь между 19:00 и 22:00 по местному времени, были отменены. Причиной такого решения назван сбой в системе продажи и бронирования билетов, связанный с проблемами в сетевой инфраструктуре. В настоящее время авиакомпания работает над решением этих проблем.

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