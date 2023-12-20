В 2024 году фитнес-центры в России планируют поднять цены на абонементы на 7-12%, согласно прогнозу агентства FitnessData, вызванному увеличением расходов на импортное оборудование. В 2023 году бюджеты на открытие фитнес-клубов выросли на 40-50%, что приведет к необходимости расширения клиентской базы и повышению стоимости услуг.
В настоящее время регулярно занимаются спортом 6,5 миллиона человек в России, что составляет 4,5% населения. Предполагается, что растущий интерес к спорту приведет к увеличению оборотов фитнес-клубов до 250 миллиардов рублей в 2024 году, что соответствует росту годового оборота на 16%, сообщает Национальная Служба Новостей.
106-летняя австралийка раскрывает секрет своей долгой жизни
Кэти Макрей, живущая в Австралии, отметившая свое 106-летие, поделилась историей своей долгой жизни с Business Insider. Родившись в 1917 году в Лондоне, она уже в 15 лет устроилась на работу секретарем и в 1965 году переехала в Австралию вместе с мужем.
Запад пророчит Украине очень сложную зиму
Политики считают, что пережить зимние месяцы украинцам будет тяжело без дополнительной помощи.
Ученые разработали новое средство против опухолей
Ученые Университета Лобачевского создали противоопухолевый конъюгат на основе колхицина с низкой токсичностью. Это новое вещество, подтвержденное лабораторными тестами, может контролируемо воздействовать на опухоль, снижая токсичность.
Новые открытия Марса подчеркивают активность планеты
Недавние исследования ученых из Университета Аризоны раскрывают, что Марс гораздо более динамичен, чем предполагалось. Большие потоки лавы, обнаруженные на плоской равнине Elysium Planitia, указывают на интенсивный вулканизм всего 1 миллион лет назад.