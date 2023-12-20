В 2024 году фитнес-центры в России планируют поднять цены на абонементы на 7-12%, согласно прогнозу агентства FitnessData, вызванному увеличением расходов на импортное оборудование. В 2023 году бюджеты на открытие фитнес-клубов выросли на 40-50%, что приведет к необходимости расширения клиентской базы и повышению стоимости услуг.

В настоящее время регулярно занимаются спортом 6,5 миллиона человек в России, что составляет 4,5% населения. Предполагается, что растущий интерес к спорту приведет к увеличению оборотов фитнес-клубов до 250 миллиардов рублей в 2024 году, что соответствует росту годового оборота на 16%, сообщает Национальная Служба Новостей.