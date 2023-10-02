В Волгоградской области на рыбалке погиб житель Коломны

На реке Дон в Калачевском районе Волгоградской области один человек погиб, а второй исчез без вести. Еще один мужчина смог выжить, выбравшись на берег. Согласно информации, предоставленной ИА "Высота 102", эта трагедия произошла 27 марта в районе поселка Пятиизбянский в Калачевском районе.

Служба Следственного комитета России по Волгоградской области подтвердила информацию о гибели людей в ответ на запрос от редакции ИА "Высота 102".

"Установлено, что примерно в 16.00 27 марта мужчины и их 59-летний знакомый рыбачили с лодки на реке Дон. В какой-то момент лодка перевернулась, и все оказались в воде. Один из мужчин доплыл до берега и обратился к рыбакам, которые вызвали МЧС, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР Дарья Буянова. — В ходе поисковых мероприятий было обнаружено тело одного из мужчин, поиски второго продолжаются", — сообщают в следовательном комитете.

Уточняется, что на погибшем мужчине не обнаружено признаков насильственной смерти. Все трое участников инцидента являлись жителями Московской области, и не исключено, что в момент трагедии они находились в состоянии алкогольного опьянения.