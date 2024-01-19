Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.01.2024 : 88,661
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.01.2024 : 96,5882
Россия готова объявить Британии «рыбную войну»
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:26

Россия готова объявить Британии «рыбную войну»

Британцы встревожены. Запрет для английских судов ловить рыбу в акватории Баренцева моря способен обернуться для простых англичан, склонных к консерватизму в вопросах питания, сложностями с приготовлением любимого национального блюда «fish and chips» (фиш энд чипс).

Денонсация договора с Британией, действовавшего с 25 мая 1956 года, является, как считают политологи, ответом России на экономические и политические санкции со стороны Лондона. В частности, значительную роль в этом сыграло решение, принятое британским правительством 15 марта 2022 года. Оно серьёзно подорвало атмосферу доверия британо-российских торговых отношениях. Несмотря на это Россия демонстрировала «добрую волю» в отношениях с давним партнёром, поэтому пикша и треска, используемые в фиш энд чипс, до сих пор беспрепятственно вылавливались англичанами в Баренцевом море вдоль побережья Кольского полуострова. Только 2023 году английские компании выудили таким образом 566 тысяч тонн трески.

Журналисты газеты «Daily Mail» буквально бьют тревогу, называя предполагаемый запрет «рыбной войной» и высказывая опасение, что английские рыболовецкие траулеры станут вытесняться с привычных мест промысла при помощи военного флота.

Мир

По итогам 2023 года Китай станет ведущим мировым экспортером автомобилей

На пресс-конференции замглавы Китайского министерства промышленности и информатизации Синь Гобинь объявил, что Китай впервые в истории станет мировым лидером по экспорту автомобилей к концу 2023 года. Согласно заявлению Синь Гобиня, автомобильная промышленность Китая является важной отраслью, и ее развитие за последние годы привлекает все больше внимания как внутри страны, так и за рубежом.

Читать полностью
В 2023 году Египет привлек рекордное количество туристов

В 2023 году Египет привлек рекордное количество туристов

В 2023 году Египет привлек рекордное количество туристов, по данным министра туризма и дел древностей Ахмеда Иссы. Общее число иностранных посетителей составило 14,9 миллионов, что стало историческим достижением для страны.

Читать полностью

Общество

В России создали сверхлёгкую батарею для электромобилей

В России создали сверхлёгкую батарею для электромобилей

Отечественная компания «Системы Автономной Энергии» сообщила о разработке и начале производства нового аккумулятора «Дзета», во многом превосходящего зарубежные батареи аналогичного типа.

Читать полностью
Российские химики обнаружили закономерность, которая может ускорить процесс создания высокотемпературных сверхпроводников

Российские химики обнаружили закономерность, которая может ускорить процесс создания высокотемпературных сверхпроводников

В ходе исследования гидридов тяжелых металлов с большим числом атомов водорода ученые выявили, что сверхпроводящие свойства этих материалов сильно зависят от количества электронов, приходящихся на каждый атом водорода.

Читать полностью

Новости