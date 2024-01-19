Британцы встревожены. Запрет для английских судов ловить рыбу в акватории Баренцева моря способен обернуться для простых англичан, склонных к консерватизму в вопросах питания, сложностями с приготовлением любимого национального блюда «fish and chips» (фиш энд чипс).
Денонсация договора с Британией, действовавшего с 25 мая 1956 года, является, как считают политологи, ответом России на экономические и политические санкции со стороны Лондона. В частности, значительную роль в этом сыграло решение, принятое британским правительством 15 марта 2022 года. Оно серьёзно подорвало атмосферу доверия британо-российских торговых отношениях. Несмотря на это Россия демонстрировала «добрую волю» в отношениях с давним партнёром, поэтому пикша и треска, используемые в фиш энд чипс, до сих пор беспрепятственно вылавливались англичанами в Баренцевом море вдоль побережья Кольского полуострова. Только 2023 году английские компании выудили таким образом 566 тысяч тонн трески.
Журналисты газеты «Daily Mail» буквально бьют тревогу, называя предполагаемый запрет «рыбной войной» и высказывая опасение, что английские рыболовецкие траулеры станут вытесняться с привычных мест промысла при помощи военного флота.
По итогам 2023 года Китай станет ведущим мировым экспортером автомобилей
На пресс-конференции замглавы Китайского министерства промышленности и информатизации Синь Гобинь объявил, что Китай впервые в истории станет мировым лидером по экспорту автомобилей к концу 2023 года. Согласно заявлению Синь Гобиня, автомобильная промышленность Китая является важной отраслью, и ее развитие за последние годы привлекает все больше внимания как внутри страны, так и за рубежом.
В 2023 году Египет привлек рекордное количество туристов
В 2023 году Египет привлек рекордное количество туристов, по данным министра туризма и дел древностей Ахмеда Иссы. Общее число иностранных посетителей составило 14,9 миллионов, что стало историческим достижением для страны.
В России создали сверхлёгкую батарею для электромобилей
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