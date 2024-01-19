Британцы встревожены. Запрет для английских судов ловить рыбу в акватории Баренцева моря способен обернуться для простых англичан, склонных к консерватизму в вопросах питания, сложностями с приготовлением любимого национального блюда «fish and chips» (фиш энд чипс).

Денонсация договора с Британией, действовавшего с 25 мая 1956 года, является, как считают политологи, ответом России на экономические и политические санкции со стороны Лондона. В частности, значительную роль в этом сыграло решение, принятое британским правительством 15 марта 2022 года. Оно серьёзно подорвало атмосферу доверия британо-российских торговых отношениях. Несмотря на это Россия демонстрировала «добрую волю» в отношениях с давним партнёром, поэтому пикша и треска, используемые в фиш энд чипс, до сих пор беспрепятственно вылавливались англичанами в Баренцевом море вдоль побережья Кольского полуострова. Только 2023 году английские компании выудили таким образом 566 тысяч тонн трески.

Журналисты газеты «Daily Mail» буквально бьют тревогу, называя предполагаемый запрет «рыбной войной» и высказывая опасение, что английские рыболовецкие траулеры станут вытесняться с привычных мест промысла при помощи военного флота.