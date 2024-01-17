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Доктор Видяскин рассказал россиянам, какая рыба опасна при проблемах с сердцем и сосудами
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  • Опубликована сегодня в 22:49

Доктор Видяскин рассказал россиянам, какая рыба опасна при проблемах с сердцем и сосудами

Доктор Игорь Видяскин деликатно предупредил россиян о том, какие виды рыбы следует избегать при проблемах с сердцем и сосудами. Врач подчеркнул, что при сердечно-сосудистых заболеваниях и гипертонии не рекомендуется употребление соленой рыбы, поскольку избыток соли может добавить дополнительную нагрузку на сердце из-за задержки жидкости в организме. Он также подчеркнул, что чрезмерная концентрация натрия может привести к повышению давления и образованию отеков.

Вместо этого, доктор Видяскин советует включить в рацион жирные и качественные виды рыбы, такие как форель, сардины и лосось. Эти варианты богаты омега-3 жирными кислотами, которые положительно влияют на организм.

Врач подчеркнул, что усиленное потребление продуктов, содержащих омега-3 жирные кислоты, не снижает смертность и не оказывает достоверного влияния на риск развития ишемической болезни сердца, инсультов и других серьезных сосудистых событий.

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