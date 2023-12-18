Росрыболовство: данные СМИ о росте цен на сельдь в России

В российских розничных магазинах представлен ассортимент товаров из сельди различных ценовых категорий. Наблюдаемое увеличение стоимости некоторых из этих товаров не считается критическим и остается ниже уровня инфляции, как сообщил руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.

"В рознице представлены продукты из сельди разнообразных ценовых категорий, обеспечивая доступность для потребителей. Тем не менее, даже при наблюдаемом увеличении стоимости некоторых категорий продукции из сельди, оно не является критическим и остается ниже уровня инфляции", — подчеркнул Клоков.

Он отметил, что снижение объемов добычи по сравнению с предыдущим годом объясняется природными и погодными условиями.

"Текущие показатели вылова сельди российскими промысловыми компаниями позволяют удовлетворить спрос на внутреннем рынке продукции, производимой из данного вида рыбы", — подчеркнул он.

По словам Клокова, наличие продукции из сельди на рынке в 2023 году обеспечивается за счет остатков предыдущего года, текущего вылова и импорта, сообщает ТАСС.

За 11 месяцев 2023 года, по оперативным данным Росрыболовства, российскими рыбаками добыто 394 тыс. тонн сельди атлантической и тихоокеанской. На внутренний рынок поступило 216 тыс. тонн продукции из сельди.

"Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что потребности внутреннего рынка в продукции из сельди полностью удовлетворены", — заключил Клоков.

Ранее появилась информация в некоторых СМИ о росте цен на тихоокеанскую сельдь в России в 2,1 раза, а также о намерении переработчиков повысить цены на продукцию из сельди в декабре-январе на 10%.