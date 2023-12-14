Врачи: качественная рыба способствует здоровью сердца и сосудов

Врачи установили, что употребление качественной рыбы способствует укреплению сосудов и сердечной мышцы благодаря высокому содержанию полезных жирных кислот омега-3. Специалисты рекомендуют употреблять две-три порции рыбы в неделю для обеспечения организма необходимыми жирными кислотами.

Однако врачи подчеркивают важность выбора качественной и правильно приготовленной рыбы, избегая излишне жирных, маслянистых и пересоленных продуктов, которые могут нанести вред сосудам и сердцу. Рекомендуется использовать замороженную рыбу, оттаивающую постепенно перед приготовлением, и избегать заливания ее кипятком, сообщает МедиаПоток.