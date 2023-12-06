Circulation: употребление жирной рыбы снижает риск заболеваний сердца и сосудов

Исследование ученых из Каролинского института в Швеции показало, что употребление жирной рыбы, такой как лосось, макрель, сельдь и сардины, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Жирные сорта рыбы содержат омега-3 жирные кислоты, которые не могут синтезироваться в организме человека и считаются полезными для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Исследование включило 40 885 человек с наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям. Ученые выяснили, что у тех, кто употреблял больше жирной рыбы, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был ниже, особенно среди людей с генетической предрасположенностью.