Circulation: употребление жирной рыбы снижает риск заболеваний сердца и сосудов

Исследование ученых из Каролинского института в Швеции показало, что употребление жирной рыбы, такой как лосось, макрель, сельдь и сардины, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Жирные сорта рыбы содержат омега-3 жирные кислоты, которые не могут синтезироваться в организме человека и считаются полезными для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Исследование включило 40 885 человек с наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям. Ученые выяснили, что у тех, кто употреблял больше жирной рыбы, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был ниже, особенно среди людей с генетической предрасположенностью.
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