Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.11.2023 : 88,8841
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.11.2023 : 97,6503
В Москве открылся новый рыбный рынок
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 19:06

В Москве открылся новый рыбный рынок "Москва - на волне" на востоке города

В Москве открыт новый рыбный рынок "Москва — на волне" на востоке города. Мэр Сергей Собянин выразил благодарность минсельхозу и агентству рыбной промышленности за помощь в создании логистической цепочки.

Рынок представляет около 500 видов рыбы из трех океанов и тринадцати морей. Собянин выразил надежду на популярность рынка среди москвичей, а министр Патрушев подчеркнул его важность для популяризации отечественной рыбы.

Минсельхоз обеспечит поставки продукции, чтобы она была доступной для покупателей по разумным ценам.

Рынок расположен по адресу: Новоухтомское шоссе, дом 2а, близко к метро "Косино" и "Лермонтовский проспект". Предлагается более 500 наименований рыбы и морепродуктов от ведущих отечественных предприятий, сообщает ТАСС.

Мир

Тайная камера выявила случай кражи ценностей у туристов в отеле

Тайная камера выявила случай кражи ценностей у туристов в отеле

В отеле в Бенидорме туристов ограбила уборщица, что было запечатлено на скрытой камере.

Читать полностью
Изменение климата на Земле может вызвать появление

Изменение климата на Земле может вызвать появление "вечного" урагана

Изменение климата на Земле может вызвать появление "вечного" урагана, способного циркулировать вокруг планеты круглый год, подобно Красному пятну на Юпитере.

Читать полностью

Общество

Россиянам дали рекомендации по защите от навязчивых звонков с неизвестных номеров

Россиянам дали рекомендации по защите от навязчивых звонков с неизвестных номеров

В настоящее время практически ни у кого из россиян нет дня без беспокойства из-за спам-звонков от незнакомых номеров. Тем не менее, не многие осведомлены о существующих методах защиты от них.

Читать полностью
Снижение цен на автомобили в 2024 году будет зависеть от нескольких факторов

Снижение цен на автомобили в 2024 году будет зависеть от нескольких факторов

Снижение цен на автомобили в 2024 году будет зависеть от нескольких факторов, утверждает автоэксперт и блогер Сергей Логинов.

Читать полностью

Новости