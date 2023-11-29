В Москве открылся новый рыбный рынок "Москва - на волне" на востоке города

В Москве открыт новый рыбный рынок "Москва — на волне" на востоке города. Мэр Сергей Собянин выразил благодарность минсельхозу и агентству рыбной промышленности за помощь в создании логистической цепочки.

Рынок представляет около 500 видов рыбы из трех океанов и тринадцати морей. Собянин выразил надежду на популярность рынка среди москвичей, а министр Патрушев подчеркнул его важность для популяризации отечественной рыбы.

Минсельхоз обеспечит поставки продукции, чтобы она была доступной для покупателей по разумным ценам.

Рынок расположен по адресу: Новоухтомское шоссе, дом 2а, близко к метро "Косино" и "Лермонтовский проспект". Предлагается более 500 наименований рыбы и морепродуктов от ведущих отечественных предприятий, сообщает ТАСС.