В России наблюдается рост спроса на красную рыбу

Генеральный директор компании "Инарктика" Илья Соснов подчеркнул устойчивость и увеличение спроса со стороны российских потребителей на красную рыбу в конце 2023 года. Соснов отметил, что, в сравнении с предыдущим годом, потребление лосося не только восстановилось (в 2022 году объем покупок рыбы упал на 22% по сравнению с 2021 годом), но и стабильно увеличивается. Согласно данным "Инарктики", в первом полугодии 2023 года рост по денежным показателям составил 33% (27 млрд рублей), а по объемам — 26% (46 тыс. т).
Декабрь выделяется как наиболее прибыльный и напряженный месяц для торговли лососем, особенно в связи с заказами на новогодние корпоративы. Соснов подчеркнул, что в прошлом году ситуация была несколько хуже, сообщает Газета.Ру.
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