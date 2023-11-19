Ученым удалось заснять самую черную рыбу, не отражающую свет

Темный ужас бездны: ученые из Научно-исследовательского института аквариумов Монтерей-Бэй в Калифорнии раскрыли удивительную запись, сделанную дистанционно управляемым аппаратом. На видео запечатлена редкая рыба — удильщик-мечтатель, которая примечательна тем, что поглощает почти весь свет, падающий на нее, сообщает Аргументы и Факты.

Существо, слишком фантастическое, чтобы быть реальным

За 36 лет существования института его дистанционно управляемые аппараты совершили более 7300 успешных погружений и записали более 28 400 часов видео. Однако удильщик-мечтатель встретился ученым всего девять раз за это время, последний раз — в 2016 году.

"Мечтатели" — скрытные хищники, предпочитающие засады и тайно подстерегающие свою жертву. Вместо активной охоты они позволяют еде приходить к себе, что делает их встречу редкостью для исследователей. Согласно Брюсу Робинсону, старшему научному сотруднику института, встреча с этим скрытным удильщиком представляет собой захватывающий опыт для всех, кто изучает глубины океана.

Рыбу-мечтателя назвали так из-за того, что при первом открытии в конце XIX века она казалась слишком фантастической, чтобы быть реальной, и напоминала существо из сна. Ее главной особенностью является ультра-черная кожа, поглощающая более 99% света, падающего на нее. Эта кожа в сочетании со светящейся приманкой (также известной как удильщик) и острыми зубами помогает ей выживать в сложных условиях: крайне низкая температура, колоссальное давление и полная тьма, характерные для обитаемой ею среды.

Глубоководные рыбы удивительным образом приспособились к этой неприветливой среде. Мечтатель, как и другие удильщики, использует светящуюся приманку для привлечения добычи, такой как мелкие ракообразные. Когда добыча приближается, удильщик-мечтатель быстро захватывает ее мощными челюстями.

Ультра-черный окрас помогает рыбе оставаться невидимой для жертвы. Несмотря на темные условия, приманка излучает свет благодаря биолюминесцентным бактериям, обитающим внутри нее. Однако ультра-черная кожа рыбы поглощает этот свет, делая ее страшную пасть невидимой для несчастной жертвы.

Каждая клетка кожи содержит меланин

Ученые из института столкнулись с рыбой-мечтателем 29 сентября, а видеозапись была опубликована недавно. На момент съемки светящаяся приманка была выдвинута и ловила пищу. Когда дистанционно управляемый аппарат приблизился, рыба убрала свою приманку.

Встреча произошла в подводном каньоне Монтерей у побережья Калифорнии на глубине 781 метр. На видеозаписи различить можно только силуэт этой редкой рыбы, демонстрирующей, что ее кожа действительно поглощает весь свет. По оценкам ученых, это была самка, по размерам сравнимая с грейпфрутом. В общем, самки удильщиков-мечтателей значительно крупнее своих самцов. Длина их тела может достигать 37 сантиметров, в то время как самцы не превышают 2 сантиметра.

Предыдущие исследования глубоководных рыб-мечтателей показали, что каждая клетка их поверхности содержит меланин, что придает им феноменальную черноту. В отличие от других животных, у которых эти клетки обычно перемешиваются с обычными, создавая мозаичный эффект при рассмотрении под микроскопом.