За последние 24 часа на направлении Краснолиманской операции группировки войск "Центр" не зафиксировано активности сил наземных украинских вооруженных сил в пределах ответственности. Об этом сообщил представитель пресс-центра группировки "Центр", Леонид Шаров. В тоже время, российская авиация и артиллерия атаковали выявленные цели Вооруженных Сил Украины.
"Более 150 выявленных объектов в районах Дроновки, Серебрянки и Северска поражены огнем артиллерии и ударами авиации российской группировки", — отметил Шаров.
Он также добавил, что подразделениями специального назначения были обнаружены и раскрыты более 20 объектов националистических подразделений, из которых подтверждено уничтожение приблизительно 10. Потери противника за последние сутки оцениваются в до 70 человек и два автомобиля, сообщает Газета.
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