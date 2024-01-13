Российские артиллерия и авиация поразили более 150 выявленных целей ВСУ

За последние 24 часа на направлении Краснолиманской операции группировки войск "Центр" не зафиксировано активности сил наземных украинских вооруженных сил в пределах ответственности. Об этом сообщил представитель пресс-центра группировки "Центр", Леонид Шаров. В тоже время, российская авиация и артиллерия атаковали выявленные цели Вооруженных Сил Украины.

"Более 150 выявленных объектов в районах Дроновки, Серебрянки и Северска поражены огнем артиллерии и ударами авиации российской группировки", — отметил Шаров.

Он также добавил, что подразделениями специального назначения были обнаружены и раскрыты более 20 объектов националистических подразделений, из которых подтверждено уничтожение приблизительно 10. Потери противника за последние сутки оцениваются в до 70 человек и два автомобиля, сообщает Газета.