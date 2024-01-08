Возбудили дело после поджога покрышек у двери квартиры ведущего радио Sputnik

Уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества другого лица было возбуждено после того, как неизвестный поджег автомобильные покрышки у входной двери квартиры, расположенной в доме на Набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"7 января в 19:04 по местному времени в полицию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 52-летней жительницы дома №151 по Набережной реки Фонтанки о том, что неизвестный поджег автомобильные покрышки у двери ее квартиры. В связи с этим инцидентом полиция начала уголовное расследование по статье ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога)", — написала она в Telegram-канале.

Волк отметила, что в результате произошедшего никто не пострадал. "Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление и задержание преступников", — добавила представитель ведомства. Позднее она перепостнула публикацию главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, в которой говорилось о поджоге двери квартиры в Санкт-Петербурге ведущего радио Sputnik и автора программы "Изолента" Трофима Татаренкова. Симоньян выразила благодарность полиции за оперативную реакцию на инцидент.

Сам Татаренков ранее сообщил в Telegram-канале, что вечером 7 января неизвестные подожгли дверь его квартиры в Петербурге. По его словам, в этих действиях присутствует украинский след.