Пожар в жилом доме, где погиб человек, ликвидировали в Петербурге

Пожар в трехкомнатной квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга был успешно потушен. Согласно информации от пресс-службы ГУ МЧС России по городу, инцидент привел к гибели одного человека, а еще один пострадал.

Горение охватило всю площадь 60 кв. м квартиры. В 20:26 по московскому времени пожар был ликвидирован, и 26 человек были эвакуированы из опасной зоны. Согласно уточненной информации от пресс-службы, один человек пострадал, и еще один погиб.

Тем временем, Следственный комитет сообщил, что в результате происшествия один человек скончался, а трое пострадали. Предварительные данные также указывают на три пострадавших, включая госпитализированную женщину, которой предоставляется квалифицированная медицинская помощь, сообщает ТАСС.

Следственный отдел по Приморскому району ГСУ СК РФ по Петербургу проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в месте пожара.

Администрация Приморского района организовала автобус для обогрева жителей, а также готова предоставить площади маневренного фонда при необходимости. На данный момент жители вернулись в свои квартиры, и запросов на маневренный фонд не поступило. В доме восстановлено электроснабжение, и в настоящее время проводится подключение воды и отопления. Информация о пожаре по адресу Школьная, 60, поступила в 16:52 московского времени. В ликвидации пожара участвовали 27 человек и 6 единиц техники от МЧС.