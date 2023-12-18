Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.12.2023 : 90,4162
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.12.2023 : 98,7578
При взрыве на складе с горючим в столице Гвинеи погибли 13 человек
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 21:42

При взрыве на складе с горючим в столице Гвинеи погибли 13 человек

Не менее 13 человек погибли, а еще 178 получили ранения в результате мощного взрыва на складе топлива в центре столицы Гвинеи — Конакри. Эту информацию предоставило правительство страны в своем официальном заявлении.

Инцидент произошел в районе Калум, где находятся государственные здания, однако причины взрыва не уточняются. Согласно официальному сообщению, пожар на складе Национальной нефтяной компании (SONAP) в ночь с 17 на 18 декабря привел к гибели 13 человек, а также к пострадавшим среди 178 граждан Гвинеи и иностранных граждан. Из больниц уже выписаны 89 человек, сообщает ТАСС.

В ответ на произошедшее правительство Гвинеи призвало сотрудников как государственных, так и частных предприятий столицы оставаться дома, за исключением военнослужащих, сотрудников органов безопасности и медицинских служб. Также было решено закрыть учебные заведения и заправки в Конакри на один день.

Мир

Компании Фридмана и Богуслаева Нацбанк Украины лишил лицензий

Компании Фридмана и Богуслаева Нацбанк Украины лишил лицензий

Национальный банк Украины отозвал лицензии у страховых компаний, связанных с российским предпринимателем Михаилом Фридманом и бывшим главой "Мотор Сич" Вячеславом Богуслаевым.

Читать полностью
Ливан: приоритет на восстановление спокойствия на границе с Израилем

Ливан: приоритет на восстановление спокойствия на границе с Израилем

Правительство Ливана нацелено на восстановление умиротворенности в районе южной границы и требует от Израиля прекратить все провокационные действия.

Читать полностью

Общество

Около 120 белорусских компаний работают в Подмосковье

Около 120 белорусских компаний работают в Подмосковье

﻿Примерно 120 компаний в настоящее время осуществляют свои инвестиционные проекты на территории Московской области, которая остается открытой для дальнейшего сотрудничества.

Читать полностью
Росрыболовство: данные СМИ о росте цен на сельдь в России

Росрыболовство: данные СМИ о росте цен на сельдь в России

﻿В российских розничных магазинах представлен ассортимент товаров из сельди различных ценовых категорий.

Читать полностью

Новости