При взрыве на складе с горючим в столице Гвинеи погибли 13 человек

Не менее 13 человек погибли, а еще 178 получили ранения в результате мощного взрыва на складе топлива в центре столицы Гвинеи — Конакри. Эту информацию предоставило правительство страны в своем официальном заявлении.
Инцидент произошел в районе Калум, где находятся государственные здания, однако причины взрыва не уточняются. Согласно официальному сообщению, пожар на складе Национальной нефтяной компании (SONAP) в ночь с 17 на 18 декабря привел к гибели 13 человек, а также к пострадавшим среди 178 граждан Гвинеи и иностранных граждан. Из больниц уже выписаны 89 человек, сообщает ТАСС.
В ответ на произошедшее правительство Гвинеи призвало сотрудников как государственных, так и частных предприятий столицы оставаться дома, за исключением военнослужащих, сотрудников органов безопасности и медицинских служб. Также было решено закрыть учебные заведения и заправки в Конакри на один день.
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