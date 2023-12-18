В результате пожара в Петербурге в жилом доме погиб один человек

В результате возгорания в трехкомнатной квартире жилого дома в Приморском районе Санкт-Петербурга один человек погиб, а двое получили травмы. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России по городу. Пожар был локализован, открытое горение успешно ликвидировано.
По информации пресс-службы, площадь горения охватила всю трехкомнатную квартиру, площадью 60 квадратных метров. Процесс локализации начался в 18:08 местного времени, а ликвидация открытого горения была завершена в 18:09. Ранг пожара был снижен до первого номера. В результате происшествия были эвакуированы 26 человек, и в ходе последующей проверки обнаружено одно человеческое жертвоприношение, сообщает ТАСС.
По информации ТАСС, две женщины получили травмы, диагностировано ингаляционное отравление. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются прокуратурой Приморского района Санкт-Петербурга. Комитет по здравоохранению города подтвердил факт пострадавших женщин и предоставил имедицинскую помощь.
Инцидент произошел по адресу Школьная, 60, и был зафиксирован в 16:52 местного времени. На ликвидацию последствий пожара привлекли шесть единиц техники и 27 человек личного состава МЧС. Прокуратура Приморского района активно контролирует ход расследования, сфокусированного на выявлении причин и обстоятельств произошедшего, а также на соблюдении правил безопасности жильцами.
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