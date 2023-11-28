В жилом доме Екатеринбурга произошел пожар

На двух верхних этажах 12-этажного здания в городе Екатеринбург произошел пожар, затронувший два балкона. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, на данный момент нет информации о пострадавших. В настоящее время проводится эвакуация.
Согласно сообщению, полученному в 20:34, пожар зафиксирован по адресу: улица Родонитовая, Екатеринбург. Предварительно известно, что огонь охватил балконы на 11-м и 12-м этажах многоквартирного дома. Для эвакуации людей и тушения пламени формируются звенья газодымозащитной службы. На данный момент нет информации о пострадавших, сообщает ТАСС.
На месте происшествия задействованы 17 человек и 7 единиц техники для ликвидации последствий пожара.
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